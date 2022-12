Milan, Pioli: “Coro Pioli is on fire? E’ una cosa che lega noi e i tifosi” | News

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha spiegato le emozioni che prova quando sente il celebre coro 'Pioli is on fire': ecco le sue parole

Intervistato da 'Sportmediaset' per 'I Re del Calcio 2022', Stefano Pioli ha parlato del celebre coro dedicatogli 'Pioli is on fire'. Queste le sue dichiarazioni: "La cosa difficile da descrivere nel senso che soprattutto quando i nostri tifosi lo intano a San Siro vivo delle emozioni fortissime e faccio fatica onestamente a stare calmo e di controllare quello che potrebbero essere le mie reazioni. E' una cosa ancora più bella perché è partito dai giocatori e vedo i giocatori contenti quando i tifosi la cantano. E' una cosa che ci lega, non unicamente mia. Il coro poi è quello, è una cosa nostra. E' un piacere dirti che in estate era ovunque, fa assolutamente piacere. Lo apprezzo tanto, inutile far finta di niente". Amichevole PSV-Milan 3-0: le pagelle dei rossoneri.