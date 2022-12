Milan, Pioli: “Vi racconto il derby vinto e come è nato il mio coro”

Stefano Pioli , allenatore del Milan , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'SportMediaset', nell'ambito dello speciale "I re del calcio". Le dichiarazioni integrali di Pioli andranno in onda domani sera, giovedì 29 dicembre , alle ore 23:45 su 'Italia Uno'. Intanto, però, ecco alcune anticipazioni delle parole del tecnico campione d'Italia in carica.

Sul derby Inter-Milan 1-2 del 5 febbraio 2022 : "Sembrava la corsa di Carlo Mazzone, il passo più o meno è quello ... (sorride, n.d.r.). Noi siamo partiti ad inizio anno per provare a vincere lo scudetto. Al derby di ritorno eravamo a sette punti dall'Inter e potevamo andare a -10 e invece vincerlo così, con questo carattere, in rimonta, sapevamo che poteva essere un momento decisivo dalla nostra stagione".

Sul coro dei tifosi per lui, 'Pioli is on fire': "E' partito dalla squadra. I miei giocatori sono contenti quando i tifosi lo cantano allo stadio. E' una cosa che ci lega, non è una cosa solo mia. Quest'estate ha ricevuto tanti video da feste, matrimoni e compleanni con questo coro". Milan, Mirabelli e il mercato mancato: "Ecco chi volevamo prendere" >>>