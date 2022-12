Milan, Pioli: “Ai giocatori ho detto di non leggere i giornali”

Prima di vincere con il Milan, per Pioli sono arrivati diversi esoneri: "All'inizio un esonero lo trovi ingiusto, tranne quello di Palermo. Passato il dolore però poi inizi a ragionare su cosa è successo e questo ti fa capire i tuoi errori. Ogni situazione negativa mi ha fatto ripartire con una consapevolezza maggiore. Quello di Palermo fu un esonero giusto. Venimmo eliminati ai preliminari di Europa League. Non mi ero inserito in quell'ambiente. La squadra aveva perso un mese prima la finale di Coppa Italia e io non ero entrato nella testa dei giocatori. Per lo sciopero salta la prima di campionato, andiamo a Napoli per un'amichevole. Poi arrivo al centro sportivo e vedo tanti giornalisti. I magazzinieri mi salutavano ma io non sapevo nulla. Ho fatto allenamento e poi il Presidente mi ha chiamato. Ci siamo visti e mi ha detto che non aveva buone sensazioni e io gli ho detto che aveva ragione. L'esonero non mi ha fatto male. Lui è stato diretto e con lui ci siamo sentiti anche negli anni successivi".