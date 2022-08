Milan, Pioli: “Il successo può cambiare le persone, a noi non è successo”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato di come è cambiata la credibilità del Milan dopo la vittoria dello scudetto nella scorsa stagione. I trofei possono cambiare le persone, ma non i rossoneri, che anzi hanno compreso ancora di più cosa serva per rimanere in alto. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'DAZN'.

"Che sia cambiata la credibilità intorno alla squadra è evidente. Malgrado i nostri risultati positivi, nessuno credeva in noi. L'ho ripetuto spesso ai miei ragazzi. In molti davano altri per favoriti per lo scudetto e di noi dicevano che ci mancava l'esperienza o il cinismo in alcune partite. Un allenatore deve saper dare certi stimoli. Il successo può cambiare le persone, ma a noi non è successo. Anzi abbiamo capito quanto sia importante prepararsi bene, quanto sia difficile vincere e cosa serve per restare in alto. Vedo i ragazzi ancora più pronti e più preparati. Sono convinto che il nostro ciclo sia appena cominciato".