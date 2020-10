Milan, Pioli: “Ibrahimovic ci sta dando tanto. Futuro? Ora non ci pensa”

Milan, Pioli parla (bene) di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato questa mattina in esclusiva ai microfoni della trasmissione ‘Radio Anch’io Sport‘ in onda sulle frequenze di ‘Rai Radio 1‘. Queste le dichiarazioni di Pioli su Zlatan Ibrahimovic, fuoriclasse del suo Milan già autore di 5 reti tra Serie A e preliminari di Europa League in questa stagione.

“Chiaro che ogni squadra che ha un campione in campo da lui cerca di portarsi a casa grandissimi vantaggi. Inevitabile che Zlatan ci stia dando tanto, ma è sotto gli occhi di tutti la crescita dei compagni. E’ un lavoro di qualità, disponibilità. Cerchiamo di prendere da ogni nostro calciatore il massimo possibile: questa è la cosa più importante”.

Sul rinnovo di contratto di Ibrahimovic, del quale si parla questa mattina sui quotidiani, Pioli ha aggiunto: “Non lo so questo, è difficile adesso pensare al futuro. Credo che nemmeno lui ci stia pensando. E’ giusto essere concentrati sul presente. E’ bello vederlo felice, di allenarsi, di giocare, di stare dentro Milanello con i compagni. Non è il momento ideale per pensare al futuro adesso”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI MISTER PIOLI >>>