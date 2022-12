Milan, Pioli: “Giroud mi ha convinto dalle prime chiamate”

Come primo argomento Pioli ha parlato di Giroud, che sta facendo molto bene con la Francia: "Credo che Giroud sia in un grande momento. Era molto carico per questo Mondiale. Sta confermando il giocatore che è, perché lui è un grande giocatore. Sono molto contento per lui e Theo, spero possano far bene. Io credo sia molto più facile allenare giocatori felici e soddisfatti che giocatori delusi. Kjaer ad esempio è tornato deluso".