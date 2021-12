Milan, Pioli e il difetto del Liverpool: “Non sono imbattibili in difesa”

Stefano Pioli, al termine di Milan-Salernitana, ha parlato dell'attesissimo scontro verità contro il Liverpool in Champions League

Stefano Pioli, al termine di Milan-Salernitana, ha parlato dell'attesissimo scontro verità contro il Liverpool in Champions League. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN': "Averli già incontrati ci dà qualche informazione in più. Domani lo studieremo con i ragazzi. In Champions non puoi non essere qualitativo e intenso. Il Liverpool ha tanti pregi, ha grandi capacità a verticalizzare e sanno ribaltare l'azione velocemente. E' una squadra più forte, tra le più forti in Europa. Abbiamo questa chance dopo una grande partita a Madrid, ci proveremo. Ora recuperiamo energie, avremo un grande ambiente e dovremo sfruttarlo. Loro non sono imbattibili in fase difensiva".