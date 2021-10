Milan, Pioli: “Donnarumma? Scaroni aveva chiesto di non fischiarlo”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, nell'intervista rilasciata a Il Giornale ha parlato di Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano "Il Giornale". Pioli ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma e dei fischi ricevuti da San Siro in Italia-Spagna: "Gigio ha dato tutto per il Milan fino all'ultimo giorno e il club ha ricambiato proteggendolo e pagandolo fino all'ultimo giorno. Il presidente Scaroni è intervenuto il giorno prima di Italia-Spagna chiedendo che non venisse accolto con i fischi. Poi entrano in gioco la passione e i sentimenti. L'enorme relazione che c'è tra la tifoseria e il calciatore è fatta di tanto amore ma anche di tanto dispiacere".