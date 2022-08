Milan, Pioli: “Mancano un difensore e un centrocampista. Ecco cosa ci serve”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato delle esigenze rossonere sul calciomercato. Mancano un difensore e un centrocampista. Il tecnico rossonero non si nasconde: mancano un difensore e un centrocampista. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

"Sulla carta mancano due ruoli, il difensore e il centrocampista. Non vogliamo sostituire chi se ne è andato con dei sosia, anche perché un altro Kessie non c’è. Ci servono due caratteristiche: esplosività e intelligenza". Idea dalla Serie A per il centrocampo, ma ci sono altri nomi: le ultime di mercato sul Milan