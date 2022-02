Milan, Pioli: “Ibrahimovic, grande giocatore e risorsa importante”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, che ha saltato il derby per un'infiammazione al tendine d'Achille destro

Stefano Pioli , tecnico del Milan , è intervenuto questa mattina a 'Radio Anch'Io Sport', trasmissione in onda sulle frequenze di 'Rai Radio Uno' ( LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE ). Parlando di Zlatan Ibrahimovic , che ha saltato il derby per un' infiammazione al tendine d'Achille della gamba destra , Pioli ha dichiarato quanto segue.

"La stagione è ancora lunga. Purtroppo ora è fermo, ma rimane un grande giocatore e una risorsa importante per noi. Sta facendo di tutto per tornare in campo. Per noi non sarà mai un peso, ma una risorsa importante che ha fatto crescere tanto la squadra". Esclusiva Ravezzani: "Kessié sembra mentalmente già fuori dal Milan".