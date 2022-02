Milan, Pioli: “Entusiasmo derby, ma ora testa alla Coppa Italia”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è ancora molto contento per i tre punti colti nel derby contro l'Inter. Adesso, però, si volta pagina ...

Stefano Pioli , tecnico del Milan , è intervenuto questa mattina a 'Radio Anch'Io Sport', trasmissione in onda sulle frequenze di 'Rai Radio Uno' ( LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE ). Parlando dei prossimi impegni che attendono il suo Milan, tanto in campionato, quanto in Coppa Italia (mercoledì a 'San Siro' contro la Lazio ) Pioli ha dichiarato quanto segue.

"Dobbiamo dimostrare di essere una squadra matura. La vittoria nel derby ci deve dare entusiasmo. Tutte le partite in Italia sono difficili, soprattutto nel girone di ritorno. Domenica avremo la Samp che ha vinto bene contro il Sassuolo, servirà una grande prestazione. Ma ora noi siamo concentrati sulla Coppa Italia, solo dopo la Lazio penseremo al campionato".