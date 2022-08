Milan, Pioli: “Il derby di ritorno con l’Inter la svolta in campionato”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha ripercorso l'ultima stagione ai microfoni di 'DAZN': ecco le sue dichiarazioni sul derby di ritorno contro l'Inter. Secondo Pioli è stata quella la partita decisiva in campionato: "Direi il derby di ritorno. Siamo riusciti a ribaltarla ed è stato importante non solo per la classifica, ma anche perché ci ha dato una grande iniezione di fiducia. Da lì in poi abbiamo fatto un girone di ritorno di altissimo livello".Milan, arriva anche un nuovo bomber? Le ultime news di mercato >>>