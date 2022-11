Milan, Pioli: “De Ketelaere? Dimentichiamoci quanto è stato pagato”

Stefano Pioli, nell'ultimo quarto d'ora di Cremonese-Milan, ha inserito Charles De Ketelaere per dare quel qualcosa in più dalla trequarti in sù. Il contributo del belga, però, anche oggi, si è rivelato insufficiente. Intervistato da 'DAZN' l'allenatore rossonero non si è dilungato sul numero 90, ma ha invitato tutti a dimenticare il suo prezzo d'acquisto stabilito con il Brugge nel calciomercato estivo. Queste le dichiarazioni.