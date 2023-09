Milan, Pioli: “Il sorteggio di Champions? Ho visto stimoli ed eccitazioni”

Nella conferenza dopo il vittorioso match contro la Roma , Stefano Pioli ha parlato del sorteggio di Champions League del Milan . Il tecnico rossonero ha rivelato che, alla comunicazione delle squadre pescate, Psg , Borussia Dortmund e Newcastle , non ha visto paure o timori negli occhi dei suoi giocatori. Ecco le parole di Pioli .

"Il sorteggio di Champions League? Lo abbiamo saputo sull'aereo, ho comunicato subito ai giocatori e mi è piaciuta la loro reazione: non ho visto paure, ansia, timori, ma ho visto stimoli, eccitazioni. Siamo il Milan, vogliamo lottare". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

