Jacobelli: “Milan globalizzato, tante ambizioni per Pioli e Cardinale”

Con la probabile formazione del Milan di domani, lunedì 21 agosto 2023, che andrà in scena contro il Bologna ci sarebbe l'alta possibilità per la seconda volta nei sui 123 anni di storia che per i rossoneri non scenda in campo neanche un italiano. La prima occasione in cui accadde questo evento per il Diavolo fu il 13 marzo 2022 con la Salernitana, incontro terminato col risultato di 1-1.