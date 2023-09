Milan, Pioli: “Calciomercato? Siete voi bravi con i voti. Sono soddisfatto”

Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Roma-Milan. Ecco le sue parole sul calciomercato estivo

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Roma-Milan , partita della 3^ giornata della Serie A 2023-2024 che si è svolta allo stadio 'Olimpico'. Ecco, dunque, un estratto delle sue dichiarazioni sul calciomercato appena finito .

"I voti siete bravi voi a darli, ma sono molto soddisfatto di quello che ha fatto il club, che ha anche seguito le mie indicazioni. Era il momento giusto di cambiare qualche faccia: abbiamo preso giocatori forti. Jovic faceva parte della lista di attaccanti che stavamo seguendo; è uno di qualità e di talento, penso che potrà far bene con noi".

