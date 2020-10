Milan, Pioli: “Calciomercato? Condiviso tutto con la società”

Milan, Pioli parla del mercato estivo 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato questa mattina in esclusiva ai microfoni della trasmissione ‘Radio Anch’io Sport‘ in onda sulle frequenze di ‘Rai Radio 1‘. Queste le dichiarazioni di Pioli sul calciomercato estivo condotto dal Milan.

“Con la società abbiamo condiviso tutto, ognuno nel suo campo, con il rispetto dei ruoli, abbiamo cercato di migliorare la squadra. Con il rinnovo di Zlatan Ibrahimović, le conferme di Simon Kjaer, Ante Rebić ed Alexis Saelemaekers, poi l’acquisto di Sandro Tonali, Brahim Díaz e Diogo Dalot, volevamo migliorare la squadra e l’abbiamo fatto”.

"Siamo tutti nella stessa direzione: i nostri investimenti sono stati per il presente ed anche e soprattutto per il futuro. Non abbiamo nessuna pressione particolare, se non quella di migliorare e di vincere più partite possibili", ha concluso Pioli.