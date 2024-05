Milan, Adani non ci sta: “Perché si ritiene Pioli un incapace? I tifosi…”

Milan, Adani difende Pioli

"Ma voi vi siete dati una spiegazione del perché i tifosi milanisti, quasi all'unanimità e secondo me arriviamo all'80%, sicuramente animati dall'umoralità, ritengono Pioli un incapace? L'odio rientra nell'ira. Sicuramente è nato dall'istinto, dalla sopportazione, dalla fine del ciclo, quel che volete. Ma è troppo estrema questa presa di posizione nei confronti di quello che è un allenatore bravissimo. È come diceva Gasperini sulla storia del non titolo. Ha vinto? Sì, ma è dimenticato. E non sta facendo male".