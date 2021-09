Milan, Pioli: “A Liverpool per vincere. Ibrahimovic? Era dispiaciuto”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Mediaset alla vigilia della partita contro il Liverpool

Sulla sfida con Klopp : "Il confronto con Klopp sarà bello. Siamo partiti bene e sono soddisfatto di quanto stiamo facendo. Klopp è un grandissimo allenatore e ha fatto bene ovunque è stato. Sia in Germania che in Inghilterra ha fatto vedere il suo calcio. Sarà un confronto importante tra due grandi squadre e proveremo ad essere all'altezza di un avversario così forte".

Sul Liverpool: "Ci troveremo di fronte a delle difficoltà perchè affronteremo un avversario ad un livello molto alto in Europa. Noi ci torniamo dopo 7 anni però dobbiamo avere l'ambizione di essere una squadra che giocherà la sua partita dall'inizio alla fine. E' chiaro che hanno grande velocità e intensità con giocatori davanti bravi a attaccare la profondità ma anche noi abbiamo le nostre qualità. Dovremo essere bravi in termini di personalità e tecnica per trovare spazi interessanti. a Liverpool andremo per giocare da Milan e vincere". Le ultime sull'infortunio di Ibrahimovic.