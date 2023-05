Milan, Piccari: “Giroud è un calciatore intramontabile”

Marco Piccari , giornalista e direttore di TMW Radio, ha parlato a Tuttomercatoweb: uno degli argomenti è stata la vittoria per 5-1 del Milan sulla Sampdoria . Grande protagonista di quella partita, è stato l'attaccante rossonero, Olivier Giroud , autore della sua prima e storica tripletta in Serie A. Ecco le sue parole sul bomber francese rossonero.

"Tripletta alla Sampdoria et voilà Giroud: è lui il jolly rossonero, anzi è lui l'unico centravanti del Milan campione d'Italia. Intramontabile". Giroud, in questa stagione, è stato l'unico attaccante affidabile per il Milan, anche grazie ai suoi gol in Serie A e in Champions. LEGGI ANHCE: Le parole di Nesta, sul Milan e la sfida con la Juventus