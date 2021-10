Milan, Peruzzi: “Donnarumma? I tifosi non hanno l’obbligo di comprendere”

L'ex portiere Angelo Peruzzi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan

L'ex portiere Angelo Peruzzi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Peruzzi ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan: "Non è andato a giocare nel Canicattì, ma nel PSG. Ha fatto una scelta professionale, legittima, e se ne è assunto la paternità. Per i tifosi del Milan ha tradito, io non posso essere nella loro testa e penso anche che non abbiano l'obbligo di comprendere le ragioni di Donnarumma".