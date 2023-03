Milan, Perinetti: “Avevo capito che Piatek non fosse un fenomeno”

Giorgio Perinetti ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla decisione di vendere Krzysztof Piatek al Milan

L'attuale direttore sportivo del Brescia Giorgio Perinetti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Secolo XIX. Tra le tematiche toccate anche quella relativa al suo operato di quando copriva lo stesso ruolo al Genoa e riuscì a vendere Krzysztof Piatek al Milan ottenendo una grande plusvalenza, oltre all'aver compreso sin da subito come il polacco non fosse un fenomeno. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan, le parole di Giorgio Perinetti su Krzysztof Piatek

"Cederlo al Milan fu giusto perchè realizzammo una grande plusvalenza fondamentale per il bilancio del club. E quello che il Milan gli proponeva non era neanche lontanamente pareggiabile da parte del Genoa. Il suo rendimento successivo ha confermato l'impressione che fosse un buon giocatore ma non certo il fenomeno che segnava ogni partita".