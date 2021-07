Milan, Perinetti: “Maignan scelta coraggiosa, Donnarumma è una certezza”

Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Siena, ha parlato dell'arrivo di Mike Maignan e di altri movimenti di mercato del Milan

Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Siena, ha parlato dell'arrivo di Mike Maignan e di altri movimenti di mercato del Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Di Maignan si dice benissimo, è una scelta coraggiosa anche se Donnarumma è tra i migliori al mondo e rappresenta una certezza. Questo ragazzo però sembra avere qualità. Hanno trovato Giroud, il sostituto di Ibrahimovic che non c'era, e anche se hanno perso Calhanoglu stanno irrobustendo l'organico. Per capire però bisogna anche guardare a cosa faranno le altre. Il mercato di tutti in ogni caso è in ritardo". Le Top News sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge e Vlasic piste calde. Novità sul rinnovo di Franck Kessie