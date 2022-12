Milan, Frey a Kickoff dal Pengwin: “Maignan bussa alle porte di Lloris”

Il Milan è migliorato sensibilmente nelle ultime stagioni. Gran merito di ciò va dato alla programmazione della "nuova" dirigenza formata da Paolo Maldini e Frederic Massara , che è riuscita a mettere insieme una rosa formata da giocatori molto importanti. Un premio è quello di avere 7 giocatori rossoneri ai Mondiali 2022 in Qatar . Un giocatore rossonero che purtroppo non ha potuto partecipare alla competizione è Mike Maignan.

"Maignan non avrebbe demeritato il posto da titolare. Lloris però è il capitano della Francia e ha tantissime presenze in Nazionale. Non puoi toglierlo senza un valido motivo. Penso che dopo i Mondialisia giusto cambiare. Maignan bussa alle porte. Stessa cosa vale per Theo Hernandez che meritava di giocare per quello visto con il Milan. Ora lo sta facendo grazie all'infortunio di Lucas".