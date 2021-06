Milan, Pellegatti: “Tonali preoccupa, ma non farà la fine di Locatelli”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato del riscatto di Sandro Tonali che si è complicato nelle ultime ore

Carlo Pellegatti , noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato del riscatto di Sandro Tonali che si è complicato nelle ultime ore. Questo il suo pensiero rilasciato attraverso il proprio canale YouTube: " La trattativa Tonali preoccupa i tifosi del Milan . Si pensava che entro il 16 giugno, giorno in cui scade la possibilità di esercitare il diritto di riscatto, la situazione fosse chiarita. Il Milan ha invece chiesto un ulteriore sconto a Cellino, che è rimasto perplesso visto che era già andato incontro alle richieste dei rossoneri, dimezzando il bonus da 10 a 5 milioni di euro. In queste ore si parla anche di un contatto tra il Brescia e Allegri per Tonali. I tifosi milanisti sono affezionati a Tonali, un giocatore che, nonostante una stagione non molto brillante, rappresenta un po' il Donadoni del presidente Berlusconi".

"Ci sono però ancora delle valutazioni all'interno del Milan che non permettono di chiudere la trattativa. Come finirà? Io credo che alla fine Tonali rimarrà al Milan. Il club rossonero non vuole ripetere l'errore fatto in passato con Locatelli. Tonali ha 20 anni, ci sono valutazioni interne dovute anche al costo del giocatore. Alla fine penso che Tonali rimarrà in rossonero, ma non credo che questa vicenda possa chiudersi tra oggi e domani. Il Milan non ha fretta, ha parlato con il ragazzo per tranquillizzarlo, Sandro vuole rimanere in rossonero. E' una situazione è questa, si è un po' complicata. Il Diavolo inserirà Olzer nella trattativa, ma si parla anche di Lorenzo Colombo in queste ore. C'è qualcosa da verificare all'interno del Milan". Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Tonali. C'è una novità in attacco