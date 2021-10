Milan, Pellegatti: “Tante assenze, non si possono fare sempre miracoli”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato della sconfitta contro il Porto e del cammino in campionato

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato della sconfitta contro il Porto e del cammino in campionato. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "E' stato il peggior Milan della stagione. L'errore arbitrale c'è stato, ma c'erano anche tante assenze. E così non si possono compiere sempre i miracoli. Problema attaccanti al Milan? Ieri hanno ricevuto pochi assist. Se il centrocampo è senza Diaz, fa fatica. Ecco perché è fondamentale Rebic. Giroud va servito in area, non fa il lavoro sporco come Ibra. Non credo ci sia un problema attaccanti, perché la partita con l'Atletico fa capire che non è così. Juventus? Si parla di quella stagione unica di Allegri che recuperò terreno dopo un brutto inizio, ma è una eccezione. Ottobre poi è il mese dove ti giochi tanto in campionato e in Champions. Se la Juventus perde con l'Inter, il campionato non lo vincerà. Si parla di quella stagione unica di Allegri che recuperò terreno dopo un brutto inizio, ma è una eccezione".