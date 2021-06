Milan, Pellegatti: “Situazione prestiti non rosea. Attacco, ecco il trio ideale”

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha parlato della situazione prestiti e dei possibili acquisti in attacco del Diavolo

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha parlato della situazione prestiti e dei possibili acquisti in attacco del Diavolo. Queste le sue dichiarazioni rilasciate al proprio canale YouTube: "Per quanto riguarda la situazione dei vari prestiti, il tutto si sta complicando. Junior Firpo è diretto verso il Leeds, Dalot dopo questo Europeo mi sembra strano non ci siano offerte in denaro al Manchester United, a meno che non lo vogliano proprio tenere. Stessa cosa per Brahim Diaz, con il Milan che lavora per il prestito, ma il Real Madrid continua a chiedere il contro riscatto. Questa è la situazione prestiti, che non è così rosea. Si pensava che si potesse seguire facilmente la via di Tomori, ma non è sempre così automatico. Giroud è stato eliminato con la sua Francia, ma ora bisogna capire se il giocatore possa accelerare la situazione con il Chelsea. Il Milan sembra puntare forte su Kaio Jorge, ma attenzione al Napoli che offre 8 milioni agli agenti che sono in Italia. Cifra accessibile, ma sembra ci siano delle commissioni molto alte. Speriamo che il Milan li incontri per parlare, perché sarebbe la situazione ideale: Ibrahimovic, Giroud e Kaio Jorge. Vediamo se affonderà, dopo aver già deciso di non affondare per altri, come Adli. Chiaro che qualche soldo bisognerà darlo, anche ai procuratori, ma se c’è l’intenzione di chiudere per lui, questo è il momento". Calciomercato, il Milan tenta il blitz per Berardi: le ultime >>>