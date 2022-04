Milan, Pellegatti non ci crede: “Troppo divertente parlare di Lukaku”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato delle possibilità di vedere Romelu Lukaku in maglia rossonera

"Troppo divertente parlare anche di Lukaku al Milan. Lukaku prende 325 mila euro a settimana, circa dodici milioni euro a stagione. Non credo che il Chelsea possa fare una minusvalenza, per vederlo al Milan c'è la stessa possibilità che io vinca con il mio cavallo all'Arc de Triomphe. Non ha segnato in Champions League, nell'ultimo match giocato contro l'Arsenal si è sempre impegnato ma è ben distante dal giocatore devastante che ha aiutato l'Inter nella scorsa stagione a vincere il campionato".