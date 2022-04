Milan, Pellegatti: “Tre mesi senza rigori. Se ci sono bisogna darli”

Carlo Pellegatti, noto tifoso rossonero, ha parlato del momento del Milan, del rinnovo di Rafael Leao e di calciomercato. Le dichiarazioni

Tutto da buttare nei pareggi contro Bologna e Torino? “Le partite pareggiate contro Bologna e Torino non hanno nulla da invidiare a quelle vinte contro Empoli e Cagliari. Casuale la non vittoria contro il Bologna. E poi a sentire tutti gli arbitri- commentatori c’era un rigore netto per il Milan a Torino senza dimenticare l’abbraccio in area a Giroud contro il Bologna. In una partita dove il Milan ha fatto fatica magari vinciamo la partita e siamo ancora in testa con due punti in più. L’inter ha giocato non bene contro la Juve, ma ha vinto grazie ad un rigore a favore ed uno contro non fischiato. Qui ballano punti decisivi. L’ultimo rigore in favore del Milan è stato concesso esattamente tre mesi fa, 10 partite fa. Non vogliamo regali, ma quando ci sono bisogna darli”.