Milan, Pellegatti: “Gustiamoci Maignan, non pensiamo più agli altri”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha elogiato Mike Maignan, inviando i tifosi a goderselo per il presente e per il futuro. Queste le dichiarazioni rilasciate sul suo profilo 'Youtube': "Ormai il portiere del Milan viene indicato fra i più forti della Serie A dopo sole 3 partite. Mi ricordo che i dirigenti rossoneri a marzo mi dicevano che non sapevano se Gigio Donnarumma avrebbe firmato il rinnovo. Non lo ha fatto, però la dirigenza mi aveva assicurato che avrebbero preso un portiere forte in caso di addio di Donnarumma. E così è stato. Ci gustiamo Maignan, siamo sereni ora perché pensiamo al portiere del Milan come il portiere del presente e del futuro. Non abbiamo più altri retropensieri".