Milan, Pellegatti: “Giroud il più deludente. Ekitike? Preferirei Djuric”

Sui prossimi rientri: "Kjaer è diventato un mistero ma ha avuto una lesione muscolare, poi c’è stato un problema nella riatletizzazione e da un po’ non ha più nulla ma ora ha perso un po’ di tonicità muscolare. Non ci sarà con il Frosinone. Bennacer è da due settimane che si allena in gruppo e ormai è pronto. Ha avuto un infortunio molto grave: il dottor Tavana ci ha però sempre insegnato che in questi casi bisogna andare piano. Ruberà una panchina con l’Atalanta e Pioli conterà di riaverlo per un paio di partite prima che vada in Coppa d’Africa, ma va bene così perché vuol dire che è definitivamente guarito".

Pellegatti: "Theo Hernandez? Fischiavano anche Seedorf e Rui Costa" — Sui singoli: "Indubbiamente quello che ha deluso di più è stato Giroud. Maignan? E’ stato tutto il giorno di sabato in camera con 38 di febbre, anche isolato dai compagni, è già stato un eroe con la Fiorentina ed è quindi normale che non stesse benissimo in Champions League. Theo Hernandez ha dei parametri e delle prestazioni non così disastrose: quando andrà via chiunque arriverà sarà inferiore a lui. Io ricordo i fischi a Seedorf e Rui Costa, ma io Theo me lo voglio gustare ogni partita. In 25 giorni ha giocato 7 partite, quindi non mi delude mai".

Sul mercato: "Da quello che so andremo solo con dei prestiti. Quelli che scrivono che David arriverà a 40-50 milioni dicono falsità. Piuttosto che prendere un ragazzino da una squadra mediocre in giro per l’Europa, o Ekitike io prenderei Djuric del Verona. Non è un fenomeno ma per caratteristiche sarebbe il vice ideale di Giroud ed è un giocatore pronto, forte di testa e capace di fare reparto. Non è che se prendi un giocatore più esperto rovini tutto quanto, un’eccezione si può fare. Taremi era già tutto a posto ma volevano delle commissioni pari all’ingaggio quasi. E’ una linea che ti può andare bene o ti può andare male ma è quella stabilita dal Milan". LEGGI ANCHE: Milan-Frosinone, le probabili formazioni: Krunic in difesa >>>

