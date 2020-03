Milan, Pellegatti: “Gattuso avrebbe migliorato la scorsa stagione”

NEWS MILAN – Il giornalista Carlo Pellegatti ha risposto alle domande di alcuni tifosi rossoneri attraverso il suo canale YouTube: ecco le sue parole.

Cosa ne pensi della situazione rossonera?

“Per quello che riguarda il campionato Pioli ha ereditato una situazione difficile mantenendo una discreta continuità anche se ci si aspettava qualcosa di più dopo l’arrivo di Ibra. I problemi sono figli della non chiarezza in società. Per un Milan competitivo dipenderà dal budget ma soprattutto dallo scouting del Milan: Sicuramente è insopportabile vedere il Milan fuori dalle grandi competizioni.”

Si sono pentiti in società di aver mandato via Gattuso?

“Non so si siano pentiti di aver mandato via Gattuso, ma sicuramente è una lezione importante. Un Gattuso con un Bennacer, un Theo e un Ibra avrebbe migliorato la scorsa stagione. Non so se siano pentiti, ma spero che abbiano capito che serva da lezione e che la continuità è importante”.

Cosa ne pensi del progetto Elliott?

“Sarà un progetto a lungo termine, legato anche allo stadio. Quando si parla di Rangnick un giorno sembra vicino e un giorno sembra lontano, forse anche legata alla causa Boban-Gazidis. Elliott vuole tenere il Milan e pensa sempre a tempi lunghi. Lo stadio sarà un atto importante, l’idea potrebbe ad una città ferita una spinta vitale”. Intanto, la rivoluzione di Gazidis potrebbe coinvolgere anche uno dei leader dello spogliatoio rossonero: ecco di chi si tratta>>>

