Milan, Pellegatti: “Donnarumma? Non voleva stare, dobbiamo rassegnarci”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato così del mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato così del mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Di tutti gli argomenti, con domani il raduno del Milan, dobbiamo parlare di Donnarumma? C'è Chicco Evani di milanista nella Nazionale, che mi tengo stretto. Su Donnarumma dico che non sarebbe stato qua neanche ai tempi di Mirabelli, non voleva stare. E' una sofferenza avere il portiere più bravo del mondo e perderlo così, ma dobbiamo rassegnarci al fatto che non volesse stare al Milan. Non so perché". Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Tonali presto ufficiale, rinnovo Calabria a un passo