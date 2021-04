Milan, Pellegatti: “Donnarumma alla Juve? Sarebbe insopportabile” | News

Il giornalista Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale Youtube, ha parlato del futuro di Donnarumma, estremo difensore del Milan

Il giornalista Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale Youtube, ha parlato del futuro di GianlugiDonnarumma. Il portiere del Milan, nelle ultime ore, viene accostato alla Juventus: "E’ uno stillicidio, per un mese parleranno del rinnovo di Donnarumma. Il Milan deve concentrarsi sul finale di campionato ma così non è facile. Il Milan che deve fare? Il club ha sottoposto un’offerta e aspetta. Le voci arrivano da Torino, dall’ambiente torinese. La situazione è davvero pesante, il tifoso che ama Gigio ha voglia di vedere una situazione finale, non un rinnovo tra 1-2 anni. E’ un problema per i nervi dei tifosi, che non riescono a gustarsi le sue prestazioni. Donnarumma è stato il migliore contro la Sampdoria e con il Parma".