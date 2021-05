Milan, Pellegatti: “Contro alcune squadre ci stanchiamo prima di giocare”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato del match contro l'Atalanta e di un particolare vizio dei rossoneri

Milan grande con le piccole e piccolo con le grandi? Non esattamente. I rossoneri si sono spesso esaltati nei big match, lasciando per strada troppi punti contro le medio-piccole. Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato proprio di questo argomento. Le dichiarazioni rilasciate attraverso il proprio canale YouTube: "Vorrei capire cosa sia successo, ma abbiamo capito che quando troviamo queste squadre come Cagliari, Udinese e Sampdoria ci stanchiamo prima di giocare. E' un Milan quasi rassegnato nel trovare spazi. Ora, invece, il Milan deve esaltarsi e deve giocare come contro le trasferte di Roma, Napoli, le due di Torino, Parma, Cagliari".