Milan, Pellegatti: “Calhanoglu, siamo alla fine. Non si è più fatto sentire”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifosi del Milan, ha, di fatto, salutato Hakan Calhanoglu. Queste le dichiarazioni sul turco rilasciate attraverso il proprio cane YouTube: "Siamo ormai alla fine. Calhanoglu non si è fatto più sentire. Il Milan è fermo a quell'offerta, il giocatore è in ritiro con la nazionale, anche perché ci sono conferme che l'offerta del Qatar è vera. Forse non con quelle cifre, 8 milioni più 24 in tre anni, ma l'offerta del Qatar c'è. Rispettiamo le scelte dei giocatori, il Milan andrà per la sua strada. Su De Paul siamo molto prudenti, ma il Milan lavora per un sostituto".