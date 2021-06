Milan, Lacombe: “Maignan fortissimo, in Francia svendono” | ESCLUSIVA

Guy Lacombe, ex calciatore e allenatore, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco un parere sul portiere del Milan Maignan e non solo

Redazione

Di Alessandro Schiavone

L'ex calciatore e allenatore Guy Lacombe ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco un parere sul portiere del Milan, il nuovo arrivato Mike Maignan e non solo. Queste le dichiarazioni.

Buongiorno Guy Lacombe, Maignan è passato dai campioni di Francia del Lille al Milan per 15 milioni. Il portiere è pronto per i il salto in una big come il Milan?

"Innanzitutto io penso che la sua cessione sia un peccato per il Lille. Mike è un portiere molto bravo e gli italiani raramente si sbagliano, soprattutto quando si tratta di portieri! Ma è sempre la stessa cosa qui in Francia. Appena una squadra si qualifica per la Champions League, inizia a svendere i suoi giocatori migliori. Adesso capisco perché l’allenatore Christophe Galtier abbia deciso di andarsene…"

Cesc Fabregas era vicino al Milan 18 mesi fa. Al Monaco purtroppo sta trovando poco spazio. L’ex fuoriclasse di Arsenal e Chelsea ha ancora qualcosa da dare al calcio?

"Uno deve essere all’interno di un gruppo per conoscere l’importanza di un giocatore. Con tutti i giocatori giovani che ci sono al Monaco, un giocatore con l’esperienza di Cesc Fabregas potrebbe portare tecnica e intelligenza. Ma la domanda è: i giovani lo ascoltano quando parla? Tutti sanno che i giovani oggi non ascoltano più e fanno di testa loro. Io quando ho iniziato la mia carriera nel Nantes c’era un certo Henri Michel e posso garantirvi che quando parlava lui tutti lo ascoltavano. Ma la musica è cambiata, i giovani preferiscono ascoltare le persone del loro entourage piuttosto che i giocatori di esperienza e gli allenatori accanto a loro. Detto questo, Fabregas può ancora dare tanto al calcio ma la giusta alchimia dev’essere trovata ed è dura quando cadi su un giocatore nella tua posizione che sta per esplodere. Cesc ha 34 anni e quando ne aveva 18 anni scippò il posto ad un giocatore più esperto al Arsenal perché era fortissimo. Ora sta accadendo l’esatto contrario, è la vita!"

Lei ha allenato squadre come PSG, Monaco, Rennes, Tolosa, Sochaux e Cannes. Dal 2013 è rimasto senza panchina ma non ha mai annunciato il ritiro dal calcio.

"Mi sono ritirato. Ma nel nostro lavoro non si sa mai quello che può accadere ma ho dato abbastanza a questo sport".

E se la dovessero chiamare Lens o Nantes, squadre dove lei ha fatto la storia da calciatore ma che non ha mai allenato?

"Non sono nello stato d’animo di allenare in questo momento. Poi, per sposare un progetto dovrei prima valutare i pro e i contro. Ma se chiamassero Lens o Nantes potremmo parlarne…".