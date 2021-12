Milan, Pellegatti: “Caldara? So per certo che 10 giorni fa era un no”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Radio Rossonera'. Le dichiarazioni

Sui tanti infortuni: "Pioli, prima del ritiro, ha detto che bisognasse evitare gli infortuni dello scorso anno. Non credo che, con un mese e mezzo per lavorare, facesse gli stessi errori. Se era abituato, ipotesi, a fare 1000 balzi, non credo che, durante la preparazione, abbia rifatto 1000 balzi. Allora Pioli non sarebbe quello che conosciamo. Non trovando una causa dico che sarà una casualità. I campi di Milanello non sono di cemento armato, Pioli non è uno sprovveduto e ci facciamo sempre male. O è Pioli, o i campi o la casualità, non vedo altre ipotesi. Tutti giocano le stesse partite".