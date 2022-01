Milan, Pellegatti: “Botman è uno dei più forti in Europa. Arriva a giugno”

Il noto giornalista e tifoso del Milan Carlo Pellegatti dà praticamente per fatto l'arrivo di Sven Botman a giugno. Queste le dichiarazioni

Il noto giornalista e tifoso del Milan Carlo Pellegatti dà praticamente per fatto l'arrivo di Sven Botman a giugno. Una notizia che noi di PianetaMilan.itvi abbiamo anticipato negli ultimi giorni. Queste le dichiarazioni rilasciate sul proprio canale YouTube: "Il Milan si preparare a regalare ai suoi tifosi uno dei difensori più forti in Europa, oggi nel mirino di diversi top club. I rossoneri ci stanno lavorando da tempo, avevo detto che non sarebbe arrivato a gennaio, ma a giugno sarà il primo grande acquisto del Diavolo della prossima stagione". Milan, le top news di oggi: nuovo infortunio. Kulusevski nel mirino.