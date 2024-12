Milan, Pedullà: “La mediocrità impera, nessuna presa di posizione”

Milan, Pedullà: critiche a Fonseca. E sul momento societario rossonero...

"La partita contro il Verona è figlia del tempo. Ho criticato il cambio Chukwueze-Calabria? No io critico le scelte di formazione: perché non hai giocato da subito con Jimenez alto? Se hai deciso di non fare giocare Theo Hernandez, cosa per me senza senso, quando lo fai entrare non puoi pensare che sia il migliore in campo. Per me non doveva proprio giocare, oppure partire da titolare, almeno gli dai una mano dal punto di vista psicologico. Se entra in corsa non è la stessa cosa. Il Milan ora difende questa situazione, senza farsi condizionare dal risultato. Un allenatore deve essere messo in discussione quando capisci che sei in ritardo rispetto a quanto chiesto. La mediocrità impera, va tutto bene così e non c'è una presa di posizione".