Su Geoffrey Moncada: "Sono rimasto esterrefatto dalle sue considerazioni, che anziché parlare delle cose che non vanno, degli acquisti sbagliati, degli investimenti sbagliati e della sua funzione di direttore sportivo, parla di Reijnders come l’evento del secolo: grande acquisto, condivido. oi ti dice ‘Non abbiamo preso Vinicius e Bellingham perché il Real Madrid è arrivato prima‘: quando avrebbe dovuto prenderli? Quando erano in fasce? Dove vuoi arrivare? Parlami di Emerson Royal, parlami delle altre operazioni, delle situazioni in attacco, della vicenda Theo Hernandez, parlami di altre cose. Bisognerebbe avere pietà per i tifosi che già stanno sopportando".