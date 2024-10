De Paola: “Il Milan non mi dà sicurezza. Confusione attorno a Pavlovic”

Parlando della Fiorentina , ha detto: "Non sono particolarmente entusiasta di Kean e Cataldi . Vedo giocatori che non stanno facendo la differenza in questa squadra».

Ha poi commentato la situazione del Milan: "Non credo che il Milan sia guarito, non mi dà certezze. L'allenatore ha parlato di una partita straordinaria contro il Bayer, ma sembra che l'abbia vista solo lui. Le sconfitte stanno pesando sulla squadra. Inoltre, c'è confusione attorno a Pavlovic: perché l'allenatore ha perso fiducia in lui? E' una prova molto delicata per il Milan e non vorrei che proprio possa esserci lo zampino di Adli".