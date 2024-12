Milan, Pastore: “Reijnders ha fatto una giocata alla Kakà. Emerson …”

Giuseppe Pastore, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, elogiando in particolare Tijjani Reijnders per la doppietta

Il giornalista Giuseppe Pastore ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata del podcast 'Fontana di Trevi', in onda ogni lunedì sui canali 'YouTube' e 'Twitch' della pagina 'Cronache di Spogliatoio', soffermandosi sulla prestazione di Tijjani Reijnders in Milan-Empoli. A suo dire la giocata che porta al 3-0 è una di quelle che faceva Kakà. Non solo, perché poi esalta anche Emerson Royal, preso in giro come fosse lo 'scemo del villaggio' e invece in grande crescita. Ecco, dunque, le sue parole.