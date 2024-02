Milan, Pastore: “Il destino di Pioli si deciderà di giovedì”

Giuseppe Pastore , giornalista italiano, ha dato la sua versione sul big match domenicale tra Milan e Atalanta , valido per la 26^ giornata di Serie A e terminato in parità sul risultato di 1-1 . Ecco, di seguito, il suo pensiero sul suo profilo social.

Si può notare: "Parere sul Milan: esattamente come il tracollo di Monza, anche la bella (e per certi versi inattesa) prova contro l'Atalanta ormai lascia il tempo che trova nell'economia della stagione. Il destino di Pioli e il senso della stagione si decideranno di giovedì, e non di domenica".