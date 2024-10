Giuseppe Pastore , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Elastici', programma di 'Cronache di Spogliatoio', in onda tutti i martedì su 'YouTube' e 'Twitch', soffermandosi in particolare sul possibile ritorno di Paolo Maldini e il figlio Daniel al Milan . A suo dire potrebbe avversarsi prima il rientro dell'ex capitano, magari con l'arrivo di un nuovo proprietario. Non solo perché poi commenta le voci secondo cui l' Inter sarebbe interessato al classe 2001. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, Pastore rivela: "Torna prima Paolo Maldini". Poi la battuta su Daniel-Inter

"Se andasse all’Inter immagino i suoi genitori cambierebbero la serratura di casa. Per me torna prima Maldini padre. Però torna se sono cambiate tante cose, non con l’attuale dirigenza o almeno l’attuale proprietà. Di sicuro il Milan cambiasse proprietà sarebbe un nome fortissimo, questo è poco ma sicuro". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Derby con l’Inter per un super colpo in attacco >>>