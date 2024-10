Sulla partita contro la Fiorentina: "Queste sono, per certi versi, le partite più difficili. Quelle in trasferta, contro squadre di medio livello. Contro le squadre della parte bassa della classifica il Milan ha dimostrato di poter vincere in scioltezza, come con il Venezia e con il Lecce. Nei big match la squadra ha risposto presente portando a casa quattro punti tra Inter e Lazio. Ma sono le sfide come quella contro la Viola a dire molto sullo stato di salute di una squadra. Un gruppo che lotta per vincere va a Firenze e gioca una partita seria, non necessariamente spettacolare, ma attenta, puntando sulla solidità". LEGGI ANCHE: Calciomercato – Milan, gennaio con il botto: Ibra punta ad un bersaglio grosso >>>