Milan-Parma, Ondrejka: “Ibrahimovic un modello. È il più grande di tutti”

Jacob Ondrejka , calciatore crociato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione in vista di Milan - Parma , match della 23^ giornata del campionato di Serie A 2024/2025 , in programma alle ore 12:30 di domenica 26 gennaio. In particolare il classe 2002 svedese si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic , ex attaccante rossonero ed ora Senior Advisor di RedBird per il Diavolo, definendolo un modello. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan-Parma, Ondrejka stregato da Ibrahimovic: "Un punto di riferimento". Poi si 'paragona' a lui

"Sono entusiasta e pronto per giocare: ho fatto due sedute di allenamento, prima della sfida contro il Milan ci sarà la rifinitura e domenica si gioca. Non vedo l'ora di cominciare. Ibrahimovic? Se seguo la Serie A da tempo è anche per la sua presenza. Tutti in Svezia conoscono la A. Parlo di Zlatan come punto di riferimento e come modello. È il più grande calciatore che abbia giocato per la nazionale svedese. Il mio obiettivo è avvicinare quello che lui ha fatto. Ho scelto il 17 perché è un numero che avevo all'Anversa prima di cambiarlo e poi lo aveva anche Hazard al Chelsea e anche lui come Zlatan è un punto di riferimento".