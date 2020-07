Milan-Parma, Leao: “Un’occasione per dimostrare il mio potenziale”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ a pochi minuti da Milan-Parma, match della 33^ giornata di Serie A, in programma alle ore 19:30 a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Leao: “Ogni volta che gioco dall’inizio per me è un’occasione di dimostrare il mio potenziale ed anche oggi spero di poter fare lo stesso”. PER LE FORMAZIONI UFFICIALI DELLA SFIDA TRA ROSSONERI E DUCALI, CONTINUA A LEGGERE >>>

