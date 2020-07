Milan-Parma, Leao: “Mi sento molto bene per aiutare la squadra”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ a pochi minuti da Milan-Parma, match della 33^ giornata di Serie A, in programma alle ore 19:30 a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Leao:

Sulla sua condizione fisica: “Sto bene, mi sento molto bene per aiutare la squadra. Ho fatto bene nelle ultime partite e spero di continuare così”.

Sulla partita contro il Parma: “Il Parma è un avversario molto difficile da affrontare. Giochiamo in casa e dobbiamo fare una buona partita”.

Sul segreto del momento positivo del Milan: “La squadra e la mentalità del gruppo, la forza fisica oltre allo stare tutti insieme per cercar di raggiungere il nostro obiettivo”.

Sulla partita che lo aspetta: "Cerco sempre di entrare in campo per cercare di aiutare la mia squadra e oggi spero di fare lo stesso".