Milan-Parma, Faggiano: “Errori clamorosi arbitrali, serve esame di coscienza”

Daniele Faggiano, direttore sportivo gialloblu, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' a pochi minuti da Milan-Parma, match della 33^ giornata di Serie A, in programma alle ore 19:30 a 'San Siro'.

Su Inglese: “Lo abbiamo aspettato tanto, sono contento di questa domanda, anche perché non si parla di mercato futuro. Siamo contenti per il ragazzo, perché ha sofferto e lavorato duro. Ha fatto di tutto per esserci”.

Su Grassi: “Vuol dire che l’anno prossimo non compreremo più nessuno. La partita di Bologna è stata emblematica, portato a casa punto insperato, preso per i capelli, perché ci abbiamo creduto fino alla fine”.

Sul futuro di Kulusevski e Gervinho: “Fa piacere che i nostri giocatori siano cercati. Parlare di mercato mi dà fastidio. Mancano sei partite, si può aspettare. Mi sembra fuori luogo. C’è anche chi lavora onestamente, c’è chiarezza più che altro”.

Sul campionato del Parma: “Prima del pareggio di Bologna avevamo fatto 4 sconfitte, non me le sento sul groppone. Potevamo fare 6 punti, tenendomi basso, va riguardato tutto il sistema calcio. Qualcuno – conclude Faggiano – deve farsi un esame di coscienza, ci sono errori che grazie alla VAR possono essere limitati, invece è successo il contrario”.

